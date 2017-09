Hurrikan «Irma» ist «extrem gefährlich»

Mit 280 Stundenkilometern unterwegs in Richtung Karibik: "Irma" in einer Satellitenaufnahme. © Keystone/AP NOAA/

Hurrikan «Irma» hat auf dem Weg in die Karibik weiter an Stärke zugenommen: Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA in Miami stufte ihn am Dienstag auf die höchste Kategorie 5 der Hurrikan-Skala und damit als «extrem gefährlich» ein.