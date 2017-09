«Irma» gewinnt wieder an Kraft

Vorboten von "Irma" auf Key West © KEYSTONE/AP The Key West Citizen/ROB O'NEAL

In seinem Kurs auf die Inselgruppe der Florida Keys hat der Hurrikan «Irma» wieder an Kraft gewonnen. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte den Tropensturm in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in die zweithöchste Kategorie 4 ein.