«Maria» gewinnt an US-Ostküste an Kraft

An der US-Ostküste werden wegen «Maria» Sturmfluten erwartet. © Keystone/AP/Ben Finley

Der Tropensturm «Maria» hat bei seinem Zug an der US-Ostküste entlang wieder an Stärke gewonnen. Am Mittwoch wurden Windstärken von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte.