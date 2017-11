Hurrikane drücken Swiss Re in die Verlustzone

Die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" kosten den Rückversicherer Swiss Re so viel noch selten zuvor. © KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Die Hurrikan-Saison in den USA und der Karibik sowie die Erdbeben in Mexiko haben dem Rückversicherer Swiss Re über die ersten neun Monate des Jahres ein Loch in die Kasse gerissen. Unter dem Strich fuhr Swiss Re einen Verlust von 468 Millionen Dollar ein.