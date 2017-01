Rainhard Fendrich bekommt eigenes Musical

Macht Musik für die Musicalbühne: Austro-Pop-Legende Rainhard Fendrich. (Archivbild) © Keystone/WALTER BIERI

Austropop-Legende Rainhard Fendrich hat 700 Songs komponiert, mehr als 20 davon sind der Dreh- und Angelpunkt des Musicals «I am from Austria». Das Stück hat am 16. September im Wiener Raimund Theater Weltpremiere.