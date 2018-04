«WM ohne mich wäre keine WM»

Zlatan Ibrahimovic im Trikot von Los Angeles Galaxy © KEYSTONE/AP Chicago Tribune/NUCCIO DINUZZO

Zlatan Ibrahimovic wird diesen Sommer voraussichtlich an der WM-Endrunde in Russland weilen. Der Schwede, der seit kurzem für die Los Angeles Galaxy spielt, bestätigt dies in einer US-Fernsehshow.