«Ich bin extrem glücklich, dass es gereicht hat»

«Ich bin schon ziemlich stolz, wenn ich das so sagen darf,» sagt Giulia Steingruber im Interview mit FM1Today. Die St.Gallerin musste im Januar ihren Fuss operieren und wollte sich an der WM in Montreal auf dem internationalen Parkett zurückmelden. Dass ihr dies gleich in diesem Masse gelingt, hätte wohl niemand gedacht.

«Musste immer wieder auf den Fuss schauen»

Die Vorbereitungen auf die diesjährige Weltmeisterschaft seien wegen der Verletzung nicht optimal gewesen. «Ich musste immer wieder auf den Fuss achten und konnte im Vornherein nur zwei Wettkämpfe absolvieren», sagt Steingruber. Dass ihr nichtsdestotrotz ein solch guter erster Wettkampftag gelingt, damit hat sie nicht gerechnet.

«Hoffe, dass ich mich noch steigern kann»

Auch wenn die Qualifikation schon besser lief als erwartet, Steingruber will sich weiter steigern. «Sicher gibt es noch Verbesserungspotential und Luft nach oben.» Jetzt ist aber erst einmal Erholung angesagt, damit Steingruber am Freitag im Mehrkampf-Finale nochmals eine gute Leistung abrufen kann.

Am Donnerstag will die Ostschweizer Überfliegerin ein lockeres Training absolvieren. «Der Fokus wird erstmals voll auf Freitag gelegt und dann am Samstag auf den Sprung.» Trotz aller Vorbereitung: «Jetzt bin ich erstmal zufrieden und kann es ein bisschen geniessen.»

Stimmung gar nicht recht wahrgenommen

Während dem Turnen hat Steingruber die Stimmung in Montreal kaum wahrgenommen. «Ich habe mich so fest auf mich konzentriert, dass ich alles andere ausgeblendet habe», sagt sie. Die Schweizer Fans habe sie aber durchaus bemerkt. «Die sind wie immer super dabei.» Die St.Gallerin freut sich über die heimische Unterstützung. «Da wird es einem immer warm ums Herz.»

Während sich Giulia Steingruber am Donnerstag erholt, starten die Männer mit Pablo Brägger und Eddy Yusof heute im Mehrkampf-Final. Am Freitag sind die Frauen dran, am Wochenende finden dann die Einzel-Finals an den Geräten statt. Pablo Brägger wird den Final am Reck und am Barren bestreiten, während Giulia Steingruber am Sprung um eine Medaille kämpft.

(enf)