«Ich bin härter»

Die Models am Elite Model Look in der Shopping Arena. © Stephanie Rohner

Am Samstag fand das zweite Casting von Elite Model Look Schweiz statt. Circa 65 Frauen und Männer haben teilgenommen, rund zwölf sind in die zweite Runde gekommen. Einige haben aus Spass mitgemacht, andere waren sehr enttäuscht, dass es nicht geklappt hat.