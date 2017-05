«Ich bin sonst nie so platt»

Seit dem 15. Mai kurvt Morgen-Joe mit einer Kiste voller Shopping-Arena-Gutscheinen im Gepäck durch das FM1-Land. Dabei klingelt er an Haustüren, spaziert in Geschäfte rein oder klopft an Autofenster. Wer in diesem Moment FM1 eingeschaltet hat, gewinnt bis zu 500 Franken. Wie überwältigt die bisherigen Gewinner sind, seht ihr in den Videos.



Partizia aus Triesern:





Heidi aus Flums:





Philipp aus Gams:





Alle Infos zum Einfachsten Radiospiel der Welt findet ihr hier. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Juni 2017.

Hier waren wir schon unterwegs: