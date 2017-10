Ich bin wie ein Holzwurm: Nachtaktiv

An der diesjährigen WIGA in Buchs am 9.September 2017 wurde das Finale unter den 10 geeignetsten Damen ausgetragen. Mit Fragen über die Bierherstellung und Lagerung mussten sich die Finalistinnen duellieren. Die im Schlussgang vom Publikum erkorene Siegerin gewann unter anderem ein Candle-Light-Dinner am Vaduz on Ice und monatlich eine Kiste Sonnenbräu Bier während der Amtsdauer von 2 Jahren. Claudia und Nadja waren bereits gemeinsam an Events wie aktuell an Oktoberfesten und haben noch Einiges vor in der gemeinsamen Zeit. Auf die Frage, warum eine Bierkönigin und kein Bierkönig gesucht wurde, kam von Claudia sofort: «Wir Frauen sind einfach schöner anzuschauen». Die Beiden gelernten Kauffrauen ergänzen sich hervorragend und bringen Frauen-Power in die Brauerei-Branche.

