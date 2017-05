Schauspieler Gunnar Möller gestorben

Der Schauspieler Gunnar Möller ist letzten Dienstag mit 88 Jahren gestorben. Berühmt wurde er 1955 durch den Film "Ich denke oft an Piroschka" an der Seite von Lilo Pulver. (Archivbild 2005) © Keystone/DPA dpa/A3502/_HORST OSSINGER

Der Schauspieler Gunnar Möller, der in den 50er Jahren mit «Ich denke oft an Piroschka» bekannt wurde, ist tot. Er starb mit 88 Jahren am 16. Mai in Berlin, wie seine Agentin Patricia Baumbauer am Montag bestätigte. Zuvor hatte die «Junge Welt» berichtet.