«Ich habe am ganzen Körper gezittert»

Ein älterer Mann fuhr in ein Geschäft in Wattwil. © zVg

Das war ganz schön knapp! Am Mittwochvormittag krachte ein Auto in das Geschäft von Pagelli Graphics in Wattwil. Corina Kläger arbeitet dort als Polygrafin und steht noch immer unter Schock. Nur ganz knapp entkam sie einem Unglück. Ein älterer Herr hat vermutlich einen falschen Gang eingelegt.