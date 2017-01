«Ich hatte Zweifel, mit Fremden zu reisen»

Kurz nach der Yoga-Klasse klingelte es bei Sabrina und Daniel an der Zimmertüre. Ein chic angezogener Herr bat die beiden in gebrochenem Englisch, sich fertig zu machen, er warte so lange mit dem Auto draussen. Sabrina war überrascht und Daniel wollte vom Hotelangestellten wissen, um was es gehe. «I can not say you what you’ll do tonight – it’s a surprise», grinste der Mann und bat die Beiden, sich zu beeilen.

Sabrina und Daniel wurden dann mit dem Golf-Mobil zum nobelsten der sieben Restaurants auf der Insel gefahren, wo sie vom Chef empfangen wurden. Auf direktem Weg wurden die zwei durch das Restaurant geführt, hinten wieder ans Meer, wo ein gedeckter Tisch stand, der mit Fackeln gesäumt wurde. «Wow, das ist ja würkli herzig», freute sich Sabrina. Auch Daniel hatte dies nicht erwartet und freute sich: «Ich bin gespannt, was es heute zum Abendessen gibt.»

Die beiden assen in trauter Zweisamkeit ein 6-Gänge-Menu und liessen ihre Reise nochmal revue passieren. Sabrina erzählte davon, wie sie das eine oder andere Mal skeptisch wurde, weil sie mit zwei fremden Männern reisen sollte. «Schliesslich wurde die Reise aber zu etwas vom Schönsten, was ich je erlebt habe.» Nach einigen spannenden Tagen konnten die Beiden das Essen geniessen und man munkelt, dass der Barkeeper ihnen schon «das Übliche» am Abend bringt: «Gin-Tonic und eine Shisha.»

