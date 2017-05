McMillan ist in den USA geboren und hat 20 Jahre dort gelebt. Unterdessen ist sie Pfarrerin in Dübendorf. In der Wahlnacht hat sie geschlafen, da sie im Traum nicht daran gedacht hatte, dass Donald Trump gewählt werden könnte. In der FM1-Sendung «Gott und d’Wält» erzählt sie, welche Menschen für Trump gestimmt haben und wie es in nächster Zeit weitergehen könnte.

(red.)