«Ich werde heute 10 ¼»

David Hensel wird dieses Jahr 41, oder auch 10 ¼. © zVg

David Hensel steht mit beiden Beinen im Leben. Er wohnt in St.Gallen und arbeitet als Lehrer an einer Kantonsschule. Heute hat er Geburtstag. Aber irgendwie auch nicht. Er ist nämlich am 29.Februar geboren – in einem Schaltjahr. Gar nicht so schlimm sagt er: «Ich habe aus Mitleid viele Geschenke erhalten».