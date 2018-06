Ich will diese Badelatschen – sofort!

Es ist wiedermal soweit und ich denke mir: «Wieso zur Hölle bin ich nicht auf diese Idee gekommen?» Die neuen Badelatschen von Nike sind simpel, aber zugegeben verdammt praktisch. Egal ob am Strand, in der Badi oder am Open Air; mein Bauchtäschli oder die Handtasche kann ich zu Hause lassen. Yes! Die neusten Benassi «Fanny Pack» kombinieren den Klassiker mit einem Bauchtäschli. Okay, viel Platz hat es im Täschli nicht. Aber für den Hausschlüssel und Bargeld reicht es völlig aus und vermutlich hat auch der Lippenstift noch drin Platz.

Wann mein persönliches Must-Have von diesem Sommer in den Verkauf kommt, ist noch unklar. Ich hoffe es geht nicht mehr lange, weil: Hallo, ich brauche die. Jetzt!

(lae)