Ignazio Cassis übernimmt das Aussendepartement

Der neugewählte FDP-Bundesrat Ignazio Cassis wird Aussenminister. Das hat der Bundesrat am Freitag bekannt gegeben. Die anderen Mitglieder des Bundesrates bleiben in ihren bisherigen Departementen.Cassis freue sich, das EDA zu übernehmen, heisst es in der Mitteilung des Bundesrates.