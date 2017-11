Ignazio Cassis und Fasnacht in der Ostschweiz

Es ist natürlich in aller Munde: Das Rückspiel der Schweizer Nati gegen Nordirland. Wer nicht das ganze Wochenende daraufhin bibbern will, für den gibt es einen kunterbunten Mix aus Veranstaltungen, die man besuchen kann.

Ignazio Cassis in Wattwil

Der neu gewählte Bundesrat Ingazio Cassis beehrt die FDP in Wattwil. Es ist einer seiner ersten öffentlichen Auftritte als Bundesrat und es werden viele Parteikollegen aus dem Raum St.Gallen erwartet. Unter anderem werden Marcel Dobler, Walter Müller, Karin Keller-Sutter und Marc Mächler anwesend sein.

Ignazio Cassis wird über Gemeinsamkeiten des Tessins und der Ostschweiz referieren. Der Anlass findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr im Restaurant Thurpark in Wattwil statt.

Fasnachtsbeginn

Die Fasnächtler im FM1-Land können es kaum erwarten: Am Samstag ist es pünktlich um 11.11 Uhr wieder soweit. Die fünfte Jahreszeit beginnt. In der ganzen Ostschweiz weihen Fasnachtsgruppen ihre Lieblingsmonate ein und ziehen den ganzen Tag durch die Strassen und Gaststätten.

Zur Einstimmung ein Video vom St.Galler Fasnachtsumzug 2017:



Special Fussball-Olympics in Vaduz

Am Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr findet auf dem Kunstrasenplatz in Vaduz ein Fussballturnier mit drei Special Olympics Mannschaften statt. Alle drei Mannschaften bestehen aus Spielern mit einem Handicap. Das Turnier wird vom FC Vaduz organisiert.

Gewerbemesse Appenzell

Über 100 Aussteller sind an der Appenzeller Gewerbemesse dieses Wochenende zu sehen. Die alle vier Jahre stattfindende Messe verspricht Unterhaltung rund um die Uhr, sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene. Ausserdem kann man das traditionelle Appenzeller Handwerk hautnah kennenlernen.

Im Jahr 2013, als die Gewerbemesse das letzte Mal stattfand, musste sie wegen einem Sturm vorzeitig beendet werden. Wann und wo die Messe stattfindet, siehst du hier.

Nationaler Brennertag

Mehr als 40 Brennereien in der Schweiz öffnen am Samstag ihre Türen und gewähren einen Einblick in die Kunst des Schnapsbrennens. In der Ostschweiz haben unter anderem die Fraefel Mosterei-Brennerei in Henau, die Säntisblick Destillerie in Niederbüren, die Mosterei Kobelt in Marbach oder die Lipp Destillerie in Maienfeld geöffnet. Eine komplette Liste gibt es hier.



Spielenacht im Pfalzkeller

Bereits zum siebten Mal gibt es im Pfalzkeller in St.Gallen eine Spielenacht. Gross und Klein können von 15 bis 24 Uhr die neuesten Gesellschaftsspiele ausprobieren oder alte Klassiker wieder einmal heraus graben. Statt mühsam die Bedienungsanleitung zu lesen, kann man sich an einen Tisch setzen und sich das Spiel von Mitarbeitern der Ludothek erklären lassen. Mehr Infos…

Kinderworkshop Naturmuseum

Im Naturmuseum in Frauenfeld können am Sonntagmorgen Kinder mehr über die Urzeit erfahren. Einst lebten Nashörner, Mammuts und Affen im Thurgau. Wer sich für den Workshop anmeldet, kann mehr über den Thurgau vor vielen tausend Jahren erfahren und Fossilien aus dieser Zeit genau betrachten.

Oriental Flamenco & Gypsy Festival

In Jona findet am Sonntagabend die einzige Vorführung des Oriental Flamenco & Gypsy Festival statt. Zu Balkan- und Gypsy-Musik wird getanzt, gesungen und gelacht. Einzelne Gruppen zeigen ihr Können und in einem grossen Finale werden alle Beteiligten nochmals auftreten. Die Aufführung beginnt um 18 Uhr und kostet 39 Franken. Tickets gibt’s hier.

Letzte Bandxost Vorentscheidung

In Jona findet am Samstag um 20 Uhr die letzte Vorentscheidung für den diesjährigen Bandxost Contest statt. Sechs Bands aus der Region haben 15 Minuten Zeit, um das Publikum von sich zu überzeugen. Die Gewinner ziehen ins Finale am 2. Dezember ein. Dem Gewinner winken zahlreiche Festival-Auftritte und professionelle Studio-Aufnahmen.