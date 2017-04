In Fessenheim stehen beide Reaktoren still

Im Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass stehen schon wieder beide Reaktoren still. (Archiv) © KEYSTONE/EPA FILE/CHRISTOPHE KARABA

Im französischen Atomkraftwerk Fessenheim stehen erneut beide Reaktoren still. Der Betreiber EDF rechnete am Mittwoch damit, dass Reaktor 1 am Freitag wieder in Betrieb genommen werden kann.