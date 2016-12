Im FM1-Land wird es kalt wie am Nordpol

Temperaturen unter null Grad sind am Nordpol keine Seltenheit. Doch dass die Temperaturen im FM1-Land auf das gleiche Niveau fallen, schon eher. Dabei wird es gar nicht so kalt. Am Donnerstag erwarten wir Temperaturen um den Gefrierpunkt, also null Grad Celsius. Der Meteorologe Thomas Sävert schreibt: «Das klingt auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich, geradezu extrem.» Doch sei dies keine Seltenheit, vor einem Jahr habe es ähnliche Werte gegeben. Die klimatischen Bedingungen seinen in einem Wandel.

Einige Medien berichten davon, dass der Nordpol rund 50 Grad wärmer ist, als er sollte. Sävert relativiert aber: «Hier spielen einem gern die verschiedenen Einheiten einen Streich. Denn es sind 50 Grad Fahrenheit gemeint, in europäischen Einheiten umgerechnet ergeben sich ‘nur’ 20 bis 25 Grad Abweichung zum langjährigen Mittel.» Die warme Luft ströme nur zwischenzeitlich in die Region des Nordpols, «im Gegenzug dazu kommen Kaltfronten bis in die Tropenregionen.»

(rar)