Ein Hotel mit Menschen mit Beeinträchtigungen

Fabienne Schwarz arbeitet seit 18 Jahren im Hotel Dom. © Tagblatt/Benjamin Manser

Von Aussen scheint das Hotel Dom in der St.Galler Altstadt ein ganz normales Hotel zu sein. Doch schon an der Rezeption zeigt sich, was an diesem Hotel besonders ist. Es beschäftigt seit 20 Jahren Mitarbeiter mit einer Beeinträchtigung.