Die Abdrücke von Bärentatzen seien am Freitagmittag, 1. Juni, auf einer Höhe von 2370 Metern über Meer gesichtet worden, schreibt «ilbernina.ch». Einschätzungen von Beamten hätten schliesslich gezeigt, dass sich ein Bär in den vergangenen 24 Stunden beim Passo Tre Croci in den Dolomiten aufgehalten haben muss.

Es handelt sich um das erste bestätigte Zeichen eines Bärs im Puschlav seit dem Mai 2017.

(red.)