Viel Neuschnee im Unterwallis

Ein Angestellter schaufelt Schnee vor dem Hotel Berghaus in Wengen. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Am Alpennordhang schneite es seit Freitagmorgen so stark, dass an einigen Orten innerhalb von 24 Stunden ein halber Meter Schnee liegen blieb. Im Unterwallis und in den Berner Voralpen gab es am meisten Schnee. So mass Meteo Schweiz in Grindelwald 48 cm Neuschnee.