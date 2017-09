© Gadget Music

Mit Hits wie “Thunder”, “Demons”, “On Top Of The World” oder “Radioaktive” haben sie weltweit die Charts gestürmt und prägen weltweit das Musikprogramm der Hit-Radios. Am 13. April kommen die vier US-Amerikaner für ein Konzert in die Schweiz und spielen im Hallenstadion in Zürich ihre grössten Hits. Der Vorverkauf startet am Freitag, 22.09. um 10 Uhr.