Imagine Dragons veröffentlichen neue Single

«Es fühlt sich an, als würde ich schon 84 Jahre darauf warten», «ich wusste, dass eure Facebook-Postings einen Grund hatten, und zwar einen guten»: Die Fans der US-Band Imagine Dragons freuen sich riesig über die frohe Botschaft, welche letzte Nacht auf Facebook veröffentlicht wurde. Die Indie-Rocker sind bekannt für Hits wie «Radioactive», «Demons» und «On Top of the World», mit welchen sie sich weltweit an die Spitzen der Hitparaden beförderten.

Während der letzten Woche zeigte die Band auf Facebook mehrere kurze Videos, die auf die Veröffentlichung eines neuen Hits hoffen liessen. Ob auf «Believer» gleich noch ein neues Album folgt, ist noch nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch die brandneue Imagine-Dragons-Single «Believer» anhören. Falls ihr die Musiker live erleben möchtet, könnt ihr dies am «Moon & Stars» in Locarno tun.

(red.)