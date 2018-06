Kriminalitätsopfer suchen Rat und Hilfe

Die Opferhilfe ist im vergangenen Jahr so oft angerufen worden wie nie zuvor. (Themenbild) © KEYSTONE/LUIS BERG

Opferhilfezentren haben vergangenes Jahr rund 38’800 Beratungen durchgeführt, so viele wie noch nie. Fast in jedem zweiten Fall ging es um Körperverletzung und Tätlichkeit, gut in jedem zehnten um sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung.