Immer mehr Mäuse ärgern Bauern

In den vergangenen drei Jahren hat Landwirt Florian Vetsch aus Grabs zehn Obstbäume an die Nager verloren, sagt er zu TVO. Die Mäuse fressen sich an den Wurzeln satt. «Die Knospen vertrocknen und die Bäume gehen deshalb kaputt.»

Es sei schwierig, den Schaden abzuschätzen, sagt Vetsch. «Aber es ist nicht gratis. Man verliert die Jahre, während derer der Baum dasteht, und hat keinen Ertrag. Alles geht von vorne los.» Hunderte Mäuse hat der Obstbauer schon gefangen; verschiedene Massnahmen sollen ihm dabei helfen, die Plage loszuwerden – siehe TVO-Beitrag.

Daniela Marschall vom Landwirtschaftlichen Zentrum des Kantons St.Gallen bestätigt, dass die Anzahl Mäuse überdurchschnittlich zugenommen hat. «Wegen der warmen Temperaturen finden sie mehr und früher Nahrung und können sich schneller vermehren», lautet ihre Erklärung. Wegen der natürlichen Schwankung hofft sie aber, dass die Mäusepopulation von selbst wieder abnimmt.

(red.)