In den Abend mit FM1Today

Lichterlöschen für den Klimaschutz: Am Samstagabend setzen Tausende Städte ihre Wahrzeichen ins Dunkle. Nicht nur der Eiffelturm und das Brandenburger Tor werden unbeleuchtet sein: Auch einige Wahrzeichen in der Schweiz stehen für eine Stunde im Dunkeln. So auch die St.Galler Kathedrale. Hier geht’s zum Artikel.

Am Samstag fand in Wattwil die Geissenshow statt – eine Art Schönheitswettbewerb für Ziegen. Organisisiert wird der Anlass seit zwölf Jahren vom Verein Ziegenfreunde aus Wattwil. Dieses Jahr kamen 166 Züchter mit ihren Tiere ins Toggenburg. Hier geht’s zu den Impressionen.