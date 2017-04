In den Abend mit FM1Today

Der Weg in den Süden ist wie jedes Jahr mühevoll. So lange wie heute mussten sich Reisende an einem Karfreitag aber noch nie gedulden. Zwischenzeitlich erreichte der Stau vor dem Nordportal des Gotthardtunnels eine Rekordlänge von 14 Kilometern. Autofahrer mussten mit Wartezeiten von rund zweieinhalb Stunden rechnen. Inzwischen löst sich der Osterstau jedoch langsam auf. Erfahre, wo es aktuell noch Geduld braucht.

Wer im Thurgau an Ostern feiern will, steht oftmals vor einem Problem: Das immer noch bestehende Tanzverbot sorgt dafür, dass es keine Feste gibt. Der Turnverein Hörhausen hat jedoch eine Möglichkeit gefunden, trotz Tanzverbot nicht auf seine Osterparty verzichten zu müssen. Hier erfährst du vom Trick der Organisatoren.