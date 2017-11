In den Bergen ist der Winter angekommen

Der erste Schnee des Jahres hat die Gegend um die Drei Weieren (St. Gallen) in eine Winterlandschaft verwandelt. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

In der Schweiz ist in den letzten 24 Stunden in fast allen Regionen Schnee gefallen. In den Bergen kamen stellenweise fünfzig Zentimeter Neuschnee zusammen. Im Laufe des Montags stieg die Schneefallgrenze aber wieder auf 800 Meter an.