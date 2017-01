Prosit Neujahr! In der Schweiz wurde das Jahr 2017 gebührend empfangen. Mit Böller, Kirchenglocken und gaaanz viel Sekt. In Chur und St.Gallen standen grosse Feten auf dem Programm. Hier geht’s zu den Bildern.

Genauso wie heute Neujahr ist, ist heute auch der Tag der traurigen Gewissheit. Die Bündnerin, die am Stephanstag in Grenchen SO verschwand, wurde heute tot gefunden. Hier geht’s zum Artikel.