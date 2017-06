Seit 22 Jahren verkauft Judith Brunschwiler in Oberuzwil selbst gebrannte Schnäpse. Wegen den frostigen Aprilnächten ist ihre Produktion arg in Gefahr. Ihre Tanks sind dieses Jahr so gut wie leer. Auch die Mostproduktion ist in Gefahr. Der Obstverband sorgt sich.

Adrenalin-Junkies aufgepasst: Bald könnte es möglich sein, auf einer Strecke von zwei Kilometern mit 90 Kilometern pro Stunde ins Tal zu sausen. Im bündnerischen Puschlav soll die erste Seilrutsche im Kanton entstehen. Mehr dazu.