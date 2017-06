Es war ein langer Streit zwischen Katze und Hund – nun hat der Hund nachgegeben. Nach einem Markenrechtsstreit mit dem deutschen Sportartikelriesen Puma hat die Holzmanufaktur «Made in Ermatingen» ihr Logo abgeändert. Hier geht’s zum Artikel.

Der kanadische Superstar Justin Bieber fuhr in Bad Ragaz mit einem Golfcaddy auf den Strassen herum. Nun hat er darum die Polizei am Hals. In Bad Ragaz freut man sich trotzdem über den Besuch des Superstars. Hier geht’s zum Artikel.