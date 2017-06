Es war Kinderfest in Herisau und gleichzeitig ein echter Hitzetag. Die Kinder mussten am Umzug und am Fest ganz schön schwitzen. Zum Glück sprang die Feuerwehr kurzerhand ein.

64 Menschen aus zwölf Nationen springen zurzeit gemeinsam über dem Rheintal aus Flugzeugen. Ihr Ziel: Fit sein für den Weltrekord. Warum der Säntis für die Formationsspringer-Gruppe eine besondere Motivation ist.