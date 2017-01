In den Feierabend mit FM1Today

Vor wenigen Tagen stellte der FC Schaffhausen Murat Yakin als neuen Headcoach vor. Nun verpflichtet der Verein auch dessen jüngeren Bruder Hakan Yakin. Hakan Yakin war bis vor Kurzem Trainer der U21-Mannschaft des FC St.Gallen. Nun übernimmt er den Posten des Assistenztrainers bei den Schaffhausern. Hier geht’s zum Artikel.

Am Dreikönigstag freuen wir uns auf den feinen Königskuchen. Alle suchen sich ihr Brötchen ganz sorgfältig aus, denn schliesslich möchte jeder die Krone einen Tag lang tragen dürfen. Was uns eine Menge Spass macht, ist für die Bäckereien Stress pur. Zu Besuch in der Backstube der Appenzeller Bäckerei «Drei Könige».