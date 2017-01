In den Feierabend mit FM1Today

Seit Tagen ist das Thermometer nicht mehr über die Null-Grad-Marke geklettert und hat dafür gesorgt, dass kleinere Seen zugefroren sind und zum Eislaufen locken. Inzwischen ist mit dem Gnadensee auch ein Teil des Bodensees zugefroren. Kommt es nun zu einer Seegfrörne?

Noch vor wenigen Monaten wurden in der «Villa Wahnsinn» wilde Feste gefeiert. An der gleichen Stellen rennen seit heute die Kleinen rum und testen das neue «Bambolino» in der St.Galler Shopping Arena. Wir erzählen euch, was es dort zu entdecken gibt.