Die ausgeschaffte Marija Milunovic ist in Serbien angekommen. Wann und ob sie überhaupt in die Schweiz zurückkehren ist ungewiss. Ihre Mutter Svetlana ist derweil am Ende ihrer Kräfte. Mehr dazu lest ihr hier.

Die Ski-WM in St.Moritz sorgt für lachende Gesichter. Mitverantwortlich dafür sind die «Golden Dancers». Die Cheerleader an der Weltmeisterschaft haben nun Verstärkung bekommen: Unsere Reporterin Linda Aeschlimann wagte sich an die Pompons.