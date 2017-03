In den Feierabend mit FM1Today

Keine weiteren Medikamenten-Tests in Herisau

In der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen haben Ärzte systematisch Medikamententests an Patienten durchgeführt. Wie viele es waren, wird im Moment untersucht. Im Archiv von Münsterlingen sind auch Dokumente von Medikamententests aus Herisau aufgetaucht. Bis jetzt konnten aber keine weiteren Hinweise gefunden werden. Hier gehts zur Geschichte…

Darauf kannst du 40Tage lang verzichten

40 Tage Fasten – 40 Tage ohne Smartphone, Zucker oder Zigaretten? Mit dem Projekt «40 Tage ohne» interpretieren junge Erwachsene die Fastenzeit auf ihre Art. Wir zeigen dir 17 Dinge, worauf auch du 40 Tage lang verzichten kannst. Hier zur Geschichte…