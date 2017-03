In den Feierabend mit FM1Today

Seltsame Erscheinung über dem Hohen Kasten: Verschiedene Augenzeugen sichteten während der letzten Wochen einen sich bewegenden Lichtpunkt über dem Ostschweizer Berg. Erobern jetzt Ufos das FM1-Land? Hier geht’s zur rätselhaften Beobachtung.

Zwei Tage nachdem ein Pneukran in Rorschacherberg in ein Tobel gestürzt ist, haben am Mittwoch die Bergungsarbeiten begonnen. Mehrere Stunden lang waren die Arbeiter beschäftigt. Schliesslich konnten Teile des komplett zerstörten Faltkrans erfolgreich aus dem Tobel gehoben werden. Sieh dir an, wie ein 72-Tonnen-Kran geborgen wird.