In den Feierabend mit FM1Today

© Zentimeter um Zentimeter wird der abgestuerzte Personenwagen der Rhaetischen Bahn, RhB, mit schwerem Bergungsmaterial angehoben am Freitag, 15. August 2014, in Tiefenkastel. Bei Tiefenkastel ereignete sich am Mittwoch ein schweres Zugsunglueck der Rhaetischen Bahn, RhB, mit 11 verletzten Personen. (KEYSTONE/Arno Balzarini)....The derailed passenger train of the Rhaetische Bahn, RhB, is lifted during the rescue work near Tiefencastel, Switzerland, Friday, August 15, 2014. A passenger train travelling from St Moritz to Chur in eastern Switzerland has been derailed on August 13 by a landslide. Eleven persons have been injured by the accident. (KEYSTONE/Arno Balzarini)