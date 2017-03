In den Feierabend mit FM1Today

Vor dem Parlamentsgebäude in London sind am Mittwochnachmittag Schüsse gefallen, dabei gab es laut Medienberichten mehrere Verletzte und mindestens drei Tote. Der mutmassliche Angreifer ist offenbar von der Polizei angeschossen worden. Hier geht’s zum Artikel.

«Rewind» – ein Ostschweizer Thriller – feiert nach knapp fünf Jahren Arbeit am 29. März in Wil Premiere. Regisseur Pedro Joaquim erklärt im Interview, warum es in seinem ersten Film geht und warum er die Premiere unbedingt in Wil feiern wollte. Hier geht’s zum Interview.