In den Feierabend mit FM1Today

Zu laut und zu dreckig – kein «Car-Freitag» in Singen

In der süddeutschen Stadt Singen hat man die Schnauze voll von Autos – bzw. von aufgemotzten Autos. Am schlimmsten seien die mit Schweizer Kennzeichen, heisst es. Jedes Jahr treffen sich in Singen an Ostern hunderte Autofreunde aus der Region. Das ist dieses Jahr verboten! …wegen Lärm und so. Hier die Geschichte.

Im Fernbus erwischt: Grenzwächter schnappen zwei gesuchte Verbrecher

Bei einer Zollkontrolle in einem Fernbus erwischten Grenzwächter in Kreuzlingen zwei gesuchte Verbrecher. Der eine Verdächtige wird per Haftbefehl wegen Einbrüchen gesucht. Der andere Mann versuchte illegal einzureisen. Hier die Geschichte.

Sensationsfund: Taucher entdecken den ersten Höhlenfisch Europas beim Bodensee

Es geschehen noch Wunder: Im Raum um den Bodensee, an einer geheimen Stelle, haben Forscher den ersten Höhlenfisch Europas entdeckt. Dieser stellt für die Forscher eine Sensation dar. Hier zur Geschichte.