In den Feierabend mit FM1Today

Marlies Weiler und Jakob Gubler streiten sich seit Jahren mit der Thurgauer Gemeinde Uesslingen-Buch. Der Grund: Ihr zitronengelbes Haus soll wieder grau-braun werden. Das kommt für das Paar nicht in Frage.

Trotz den kalten Temperaturen: Am Samstag starten die ersten Freibäder im FM1-Land in die Saison. Die Temperaturen laden zwar noch gar nicht zum Herumliegen in der Badehose ein, die Betreiber der Freibäder stört das aber nicht: «Die Spinner gehen immer schwimmen», lautet der Tenor.