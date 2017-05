Eine Gruppe um den einstigen Vize-Weltmeister im Beachvolleyball, Sascha Heyer, plant in Frauenfeld eine riesige Indoor-Beachhalle. Bereits nächsten Winter soll der «Säntispark mit Sand» eröffnen.

Studierende der Universität St.Gallen leben vor allem in Wohngemeinschaften in der Stadt. Und: Sie fühlen sich in St.Gallen pudelwohl. Mit einer Ausnahme.