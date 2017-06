Seit Freitag war Wattwil im Turn-Fieber. Über 5000 Turnerinnen und Turner massen sich tagsüber in den unterschiedlichsten Disziplinen und feierten bis spät in die Nacht am Toggenburger Turnfest. Hier geht’s zu den Impressionen.

In Seewis hat sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein spektakulärer Selbstunfall ereignet. Der betrunkene Lenker wurde dabei aus dem Auto geschleudert und verletzt. Sein Auto prallte gegen ein Hausvordach. Hier geht’s zum Artikel.