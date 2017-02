In der Biotta arbeitete heute nur das Grünzeug. © Screenshot Facebook

Während viele Ostschweizer am schmutzigen Donnerstag frei nahmen und an die Fasnacht gingen, mussten die Mitarbeiter der Biotta AG in Tägerwilen zur Arbeit. Wie früher in der Schule durften sie sich heute aber verkleiden – als Biotta-Rüebli natürlich.