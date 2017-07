Jetzt fahren, später zahlen

Mit der App "lezzgo" erhalten Reisende, wenn sie sich vor Abfahrt einchecken, ein gültiges Ticket. Nach der Reise meldet man sich in der App wieder ab und bezahlt. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Auf der App einchecken, Bus und Zug fahren und erst am Ende der Reise bezahlen: Was in einigen Tarifverbünden schon klappt, soll nun in der ganzen Schweiz möglich werden. SBB, BLS und PostAuto testen in den kommenden Monaten eine Ticket-App.