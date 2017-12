In der Schweiz grassiert eine Grippe-Epidemie

Die Grippe greift immer weiter um sich und hat letzte Woche in der Schweiz den Schwellenwert einer Epidemie überschritten. (Archivbild) © Keystone/DPA/MAURIZIO GAMBARINI

Die Grippe ist in der Schweiz auf dem Vormarsch. In der Woche vor den Weihnachtstagen wurde in allen Landesteilen und in allen Altersklassen eine Zunahme der Grippefälle festgestellt. Der Schwellenwert einer Epidemie ist inzwischen überschritten.