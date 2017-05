In Genf wird eine neue Moschee für albanische Muslime eingeweiht

Der grosse Gebetsraum der neuen Moschee in Plan-les-Ouates in der Nähe von Genf bietet Platz für 300 und 350 Personen. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Nicht nur in Wil SG wird bald eine neue Moschee in Betrieb genommen: Auch in Plan-les-Ouates im Kanton Genf öffnet ein neues islamisches Religions- und Kulturzentrum demnächst seine Pforten. Die Begegnungsstätte gehört der albanisch-muslimischen Gemeinschaft von Genf.