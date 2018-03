In Hintergräppelen war es -30 Grad

Im Januar 2016 zeigte das Thermometer in Hintergräppelen Minus 38,2 Grad. Nun ist es schon März, doch die Temperatur ist wieder im Keller. Auf der Alp Hintergräppelen wurde vergangene Nacht die Minus-30-Grad-Marke geknackt, schreibt Stephan Vogt auf Twitter. Auf seiner Website misst er die Temperatur auf der Alp.

Während in Hintergräppelen Mütze, Schal und Handschuhe wohl zu wenig sind, braucht man diese Utensilien heute in St.Gallen. Am Morgen zeigte das Thermometer Minus sechs Grad in der Stadt. In Güttingen am Bodensee waren es Minus fünf Grad und auf dem Säntis Minus zehn.

(red.)